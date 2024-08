Facultades de la Universidad Cayetano Heredia también se abstendrán de participar en procesos de evaluación para Serums

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) informó este jueves que sus facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería se abstendrán de participar de la evaluación de la evaluación para plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024-II, que fue aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Mediante un oficio compartido en su cuenta de X, la casa de estudios dio cuenta al director general de Personal de la Salud del Minsa, Marco Quispe Grández, que las facultades mencionadas no participarán de las etapas comprendidas en los lineamientos para implementar la evaluación para el Serums 2024 II, al considerar que no reúne las condiciones esenciales de calidad.

“Su justificación, concepción y elaboración no reúne las condiciones esenciales de calidad que una evaluación de profesionales de la salud, médicos(a), estomatólogos(a), enfermeros(a) debe preservar”, señalaron.

Cuestionamientos al Minsa

Al respecto, la presidenta de la Asociación Peruana de Facultades de Odontología, Vanessa Bermúdez García, indicó a través de RPP que el examen que impulsa el Ministerio de Salud no brinda garantías de calidad.

“El Ministerio de Salud y los colegios profesionales están tomando el examen y lo han tomado de una manera premeditada, muy rápida y estos profesionales realizan labores netamente administrativas, no académicas”, indicó en La rotativa del aire-edición noche.

“Por qué no estamos de acuerdo en participar de este examen, porque realmente este examen no nos brinda, no nos devela garantías de calidad del proceso. No nos devela transparencia ni seguridad. Por qué decimos esto, porque realizar un examen, a todas las ASPEFS, nos toma entre tres a cuatro meses de preparación previa”, añadió.

UNMSM tampoco participará

Durante la mañana se conoció que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no participará en el proceso de evaluación.

El decano de la Facultad de Medicina de San Marcos, Luis Podestá, indicó que el proceso no reúne los requisitos esenciales de calidad que una evaluación debe tener en resguardo de una adecuada atención de salud a la población.