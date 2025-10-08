Familia denuncia que conductor en presunto estado de ebriedad chocó y dejó inhabilitado su medidor de gas en Tablada de Lurín

Una familia de Villa María del Triunfo reportó que un conductor, identificado como Bernardo Gabriel Pillaca Guevara, impactó su medidor de gas dejando su hogar en riesgo.

Una familia de Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo, denunció que un conductor en presunto estado de ebriedad colisionó contra el medidor de gas ubicado al costado de su vivienda, dejándolo inhabilitado y generando preocupación por su seguridad.

El incidente ocurrió en la Av. General Francisco Vidal 301b, frente a la puerta de la casa de la familia afectada.

La denunciante, Beatriz Selina Cancán Rodríguez, en representación de los afectados, señaló que el conductor, identificado como Bernardo Gabriel Pillaca Guevara, no presentó brevete y fue trasladado a la comisaría San Francisco de Asís para las investigaciones

correspondientes.

El choque se produjo a las 11.37 p.m. de este martes en la entrada de la vivienda de la familia Cancán Rodríguez, donde el vehículo impactó directamente el medidor de gas.

"Ahora tenemos que esperar a que la empresa Cálidda venga a arreglar el medidor y nos sentimos expuestos", expresó la familia.

El daño al medidor ha generado inquietud entre los residentes, quienes temen posibles riesgos asociados a una fuga de gas o interrupciones en el suministro.

Las autoridades de la comisaría San Francisco de Asís de Tablada de Lurín, donde fue trasladado, realizan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y las responsabilidades legales.