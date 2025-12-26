Pueblo Libre: adulto mayor resultó herido tras incendio en el jirón San José

El fuego se desató en el segundo piso del inmueble ubicado en Pueblo Libre | Fuente: Andina (Referencial)

Una persona de la tercera edad resultó herida tras un incendio registrado en la cuadra tres del jirón San José, en el distrito limeño de Pueblo Libre.

El fuego se desató en el segundo piso de este inmueble. Al percatarse de la emergencia, los vecinos alertaron de inmediato al Cuerpo General de Bomberos, que llegó rápidamente al lugar y logró sufocar las llamas y controlar la situación.

Uno de los residentes del predio relató cómo se produjeron los hechos.

“Yo justo estaba con mi camioneta estacionada acá. Mis hijos, viven en el cuarto piso. El incendio comenzó acá. Yo pensé que habían lanzado una botella o algo a los carros porque sonó el vidrio primero, y cuando miro por mi ventana veo que comenzó a salir llamas. Tengo entendido que (en el segundo piso) el tipo vive con una señora más, creo que su hermana o su mamá”, manifestó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cuatro unidades de bomberos llegaron al lugar

Según indicó el vecino, la persona que habita en el piso afectado es un adulto mayor, quien fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de bomberos y diez efectivos, quienes lograron controlar completamente el incendio y realizar las labores de enfriamiento y limpieza de la zona afectada.

En tanto, efectivos de la Policía Nacional permanecen en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del siniestro.