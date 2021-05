Familia pide ayuda para encontrar a adolescente de 13 años desaparecida hace una semana [VIDEO]

Keyra Bejarano vestía una chompa negra y pantalón verde el día de su desaparición. | Fuente: RPP

La familia de Keyra Berajano Argandoña hizo un pedido de ayuda para encontrar a la adolescente, de 13 años, quien desapareció el pasado sábado, 8 de mayo.

A través del Rotafono, Sara Argandoña, tía de la joven, contó que aquel día su sobrina salió de su casa, en Surco, para botar la basura, pero nunca regresó.

La señora se mostró muy preocupada y consternada, ya que la adolescente, natural de Huánuco, llegó hace cuatro meses a la capital y no conoce a nadie.

Denuncia policial

Sara Argandoña señaló que ya hizo la denuncia correspondiente por la desaparición de la menor ante la Policía Nacional, pero pasan los días y no hay noticias sobre el paradero de su sobrina.

Ella pidió a las autoridades emitir una orden para que los vecinos faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad, a fin de determinar qué pasó con la menor tras salir de casa.

“Todos los días vamos a la Divincri, de Personas Desaparecidas, y no nos dan razón. ‘Ya hemos hecho nuestro trabajo’, nos dicen. Quisiera que el comisario mande una orden a los vecinos para que puedan facilitarnos las cámaras. Es algo tan raro, porque ella no conoce Lima, no sabe ir de un distrito a otro”, manifestó.

El día de su desaparición Keyra Bejarano vestía una chompa negra y pantalón verde. Quienes tengan información que ayude a encontrar a la menor, pueden comunicarse el teléfono 983718850.



