Fiscalía inicia investigación preliminar por amenazas contra los árbitros de fútbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis inició este lunes una investigación preliminar por las amenazas que se han registrado contra los árbitros de fútbol.

El Ministerio Público investigará lo sucedido el último sábado, donde unos sujetos, todavía no identificados, pegaron alrededor de 15 afiches con un mensaje amenazante en uno de los portones de ingreso de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en la avenida Aviación, en San Luis.

"Cuando matemos a un árbitro, van a dejar de robarnos", se lee en los afiches, además del hashtag #AlianzaSeDefiende en la parte superior. Al respecto, la Fiscalía ha dispuesto, en el inicio de esta investigación, que personal policial de la Comisaría de San Luis recabe la declaración de testigos y visualice los videos de las cámaras de seguridad.



Conar se pronuncia

Por su parte, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) realizó una conferencia de prensa para criticar las declaraciones de los representantes de Alianza Lima sobre el arbitraje en el encuentro ante Cienciano. Además, los invitó a solicitar jueces extranjeros para sus partidos.

"Invito al señor Franco Navarro a solicitar a árbitros extranjeros, solicítelos, si esa es la solución para ellos, que lo hagan, nosotros no tenemos ningún problema. Es muy simple, sigan el procedimiento yendo primero a Liga 1 y luego se les enviará los árbitros extranjeros y, seguramente, ellos van a estar más tranquilos", declaró Winston Reategui, presidente de la Conar.

Reategui también rechazó las versiones de que se pretenda perjudicar a un equipo de fútbol y recalcó que todos los clubes pueden reclamar, pero que ello se debe hacer bajo estamentos y formas.

"Nadie le dice al señor Franco Navarro y al Club Alianza Lima que no reclamen porque están en todo su derecho de hacerlo, pero existen estamentos y formas, no puede ser que sus formas sea decir que todos los arbitrajes son tendenciosos y sabemos muy bien el significado de ese término. Dice que les pusieron la mano por no ir a la asamblea, pero Cienciano fue a la asamblea y votó en contra, yo nunca he visto que dos equipos pierdan a la vez en un partido", enfatizó Reategui.