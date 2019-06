Sobrino de Milagros Salazar fue contratado en el Congreso pese a parentesco con la parlamentaria. | Fuente: Andina

Ezra Meléndez Salazar, sobrino de la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar trabajó un año en el Congreso pese al parentesco con la parlamentaria fujimorista. Acto que se configura como un caso de nepotismo, prohibida para la administración pública.

Según la información difundida por el programa Punto Final, Ezra Meléndez Salazar es hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista Milagros Salazar.

El parentesco entre ambos le habría prohibido acceder al puesto de trabajo; sin embargo, fue contratado como auxiliar para la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que preside el congresista Carlos Ticlla.

El reportaje precisa que fue Carlos Ticlla quien contrató al sobrino de Milagros Salazar en agosto de 2018 por un sueldo de S/2600 mensuales. En la declaración jurada que presentó Meléndez Salazar al Congreso, no consignó su parentesco con la parlamentaria fujimorista. Ticlla dijo que accedió a contratar a Meléndez ante el sentido pedido de este, quien le dijo que le urgía trabajar.

Por su parte, la congresista Milagros Salazar admitió en declaraciones a Punto Final que Meléndez Salazar era su sobrino, pero aseguró que desconocía que su sobrino había trabajado en el Parlamento.

"Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", indicó.

Cabe precisar, que un congresista no pude emplear o tener ad honorem en sus despachos o en las comisiones a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.