Policías y fiscales se encuentran en la vivienda de Gabriela Sevilla | Fuente: RPP

Personal de la División de Desaparecidos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público llegaron hasta la vivienda de Gabriela Sevilla en Surco para realizar una diligencia en el marco del caso sobre su desaparición que se dio desde el pasado miércoles. La joven, quien se encontraba presuntamente embarazada, apareció luego de 36 horas en una Villa María del Triunfo.

"Vamos a recabar evidencia para las investigaciones del caso. Por el momento, no tenemos la certeza respecto al tema del embarazo. No hemos visto la ecografía ni contactarnos con el ginecólogo de la joven, lo que sí puedo indicar es que la señorita ha pasado el reconocimiento médico legal del Ministerio Público. El examen de sangre sí se le hizo, no el de orina debido a que ella se mostró renuente a eso", explicó Paulo Loayza, representante de la Fiscalía.

El Ministerio Público señaló que el informe del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que Gabriela Sevilla no presenta "signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo"; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes.

Reitera estar embarazada

Gabriela Sevilla declaró más temprano a la prensa señalando que acudirá este sábado a la Fiscalía para dar su versión de lo sucedido. Además, manifestó que ella sí estaba embarazada y tiene las pruebas para demostrarlo.

"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo darse un embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", sostuvo la joven en declaraciones a la prensa.

Padre de la joven señala que ministro miente

El padre de Gabriela Sevilla, Samuel Sevilla, señaló que el ministro Willy Huerta, "está equivocado", luego de que el titular del Ministerio del Interior informara que su hija no estaba embarazada.

"Está equivocado, que se informe bien (...) está mal informado", indicó el padre de familia y coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP). "Mi hija está delicada. Ustedes saben qué significa no haber tenido un parto adecuado o un aborto, o un legrado en una mujer y de la forma en que ha ocurrido les pido por favor a ustedes respetar a mi hija", añadió.

Gabriela Sevilla salió de su casa en Surco el miércoles 19, alrededor de las 7 p. m. debido a que se encontraba en labor de parto, con destino a la Clínica Internacional, pero nunca llegó a dicha entidad. La joven apareció 36 horas después en Villa María del Triunfo y fue trasladad al Hospital Militar Central de Jesús María.