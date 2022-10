La joven asegura que sí estaba embarazada | Fuente: Instagram

La joven Gabriela Sevilla se pronunció luego de dejar el hospital y aseguró que sí estaba embarazada y remarcó que tiene pruebas para demostrarlo. Además, señaló que acudirá a las autoridades para continuar en la búsqueda de su bebé.

"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo darse un embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", sostuvo la joven en declaraciones a la prensa.

Gabriela Sevilla reconoció que ya no quería que le hicieran más examenes porque estaba desde las 4:00 a. m. y no deseaba más porque se encontraba agotada, pero se mostró de acuerdo a realizarse todas las pruebas que faltan.

"Los médicos que sacaron ese informe (sobre su no embarazo) son del Instituto Médico Legista. Vinieron a hacerme exámenes y le dije que yo ya no me quería hacer porque me hicieron un montón. Salen a decir 'ella se negó a hacerse los exámenes' y es verdad, llegó un momento en que dije: 'ya no me los quiero hacer sino mañana y yo no

me niego a que me hagan las pruebas"

Sevilla manifestó que continuará por su cuenta con la búsqueda de su bebé y estará segura de encontrarla.