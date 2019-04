Alcalde George Forsyth. | Fuente: Municipalidad de La Victoria

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, indicó que se necesita una “nueva generación de políticos”. Dijo que en su municipio ha dispuesto que una persona ejerza labor de control, en referencia a las medidas anticorrupción que está impulsando.

“Nosotros tenemos, a parte de las medidas con OCI [Organismo de Control Interno], he puesto inteligencia propia que me informa sobre los trabajadores, no sobre lo que sucede, sino de los trabajadores que pueden ser corruptos en la Municipalidad”, dijo.

Consultado por los judiciales por corrupción a raíz del caso Lava Jato, el alcalde Forsyth señaló que es necesario tener una nueva generación de políticos.

“Necesitamos involucrar a los jóvenes, una nueva generación, otra forma de hacer política. Acá existe, en mi caso, el vecino y el gobierno debe trabajar para ellos. Invito a los jóvenes a no quejarnos, pero ¿qué hacemos? Estos son cuatro años, donde yo estoy pagando mi deuda con el país. Después ya veré, si sigo o si regreso al sector privado”, manifestó.

El burgomaestre también respondió por los trabajos de fiscalización en las galerías de la zona de Gamarra y otras zonas de su distrito. Dijo que se han cerrado “varias” y que, si no cumplen, se les da un plazo para resolver observaciones. “La vida humana es lo primero”, dijo.