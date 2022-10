Guns N’ Roses en Lima: fanáticos acamparon afuera del Estadio San Marcos | Fuente: RPP

La mítica banda Guns N’ Roses se presentará este sábado, 8 de octubre, en el Estadio San Marcos (Lima) como parte de su gira South América: Fall 2022, la continuación de su exitoso tour tras el reencuentro de Axl Rose, Slash y Duff McKagan tras varios años de distanciamiento.

Cientos de fanáticos peruanos han acampado desde hace días en los exteriores del recinto, a fin de conseguir las mejores posiciones para el ansiado concierto, que brindará la agrupación estadounidense fundada en 1985.

Los fanáticos que se encuentran en las inmediaciones de la avenida Venezuela explicaron a RPP Noticias que se han organizado en grupos de WhatsApp para definir horarios de guardia y otras actividades que amenicen las horas previas al concierto.

“Todos nos hemos conocido aquí. Todo partió en los grupos de WhatsApp donde surge la idea de acampar y organizarnos. Llevamos dos semanas; desde el 26 ya estamos aquí turnándonos. Todos somos de VIP y Platinium, pero la idea es estar en la parte de adelante”, detallaron.

Fanático entona You Could Be Mine mientras aguarda en los exteriores del estadio San Marcos. | Fuente: RPP

Otra fanática contó que, exclusivamente, llegó a la capital desde su natal Huaraz (Áncash) para presenciar el recital de la banda. “Es mi primer concierto y me gustaría verlos bien”, señaló.

Es menester precisar que inicialmente el concierto de Guns N’ Roses en Lima estaba programado para marzo de 2020; sin embargo, fue cancelado y pospuesto a raíz de la pandemia de la COVID-19. Tras una espera de dos años, los fanáticos podrán gozar hoy en vivo de éxitos como Sweet Child O’ Mine, November Rain, Don’t Cry, Welcome To The Jungle, entre otros.

¿Quién abrirá el concierto de Guns N’ Roses?

La banda mexicana Molotov retorna a Lima para abrir el concierto que Guns N’ Roses ofrecerá hoy en el Estadio de San Marcos. A través de un video, el cuarteto expresó su emoción por volver a la capital para ser parte del evento musical.

“Qué onda locos. Nos vemos en Lima el 8 de octubre, Estadio de San Marcos, con Guns N´Roses. ¡Welcome to the Jungle!”, dijo la agrupación integrada por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright.