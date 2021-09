Hombre con discapacidad visual no puede cobrar su bono de 600 soles desde marzo [VIDEO]

Este caso fue presentado a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El señor Stuart Cuba Ochoa, una persona con discapacidad visual, denunció que no puede cobrar su bono de 600 soles desde hace más de cinco meses.

A través del Rotafono, el hombre contó que el 26 de marzo salió como beneficiario del bono, pero en el sistema figuraba que su tía debía ser la encargada de cobrar el dinero.

Según contó, su familiar se negó a hacer el cobro, por lo que él acudió al Banco de la Nación para hacer el trámite de cambio de receptor del bono, pero -sostuvo- hasta ahora no obtiene una respuesta.

Necesita el dinero

Stuart Cuba Ochoa hizo un llamado al Banco de la Nación y a las autoridades competentes que atiendan su caso, ya que necesita el dinero para subsistir.

“Vivo de la gente, que humanitariamente me da caridad. Me hacen alcanzar pan, víveres. No tengo seguro, una pensión, y actualmente no puedo desempeñarme de nada, porque la visión no me permite trabajar”, manifestó.



