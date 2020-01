Hombre que se masturbó frente a una joven en bus de transporte público viajó a EE.UU. el martes

Este es Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, el hombre que fue grabado mientras se masturbaba en un bus de transporte público. | Fuente: Policía Nacional del Perú

El Ministerio del Interior confirmó este miércoles que Jorge Arnaldo Osorio Carrillo (84) era el hombre que se masturbó dentro de un bus de transporte público en el distrito limeño de San Miguel, el último lunes. Horas después, se conoció que viajó rumbo a Estados Unidos.



Fuentes de RPP Noticias aseguraron que Osorio Carrillo pasó por el control migratorio el lunes 7 de enero a las 10:45 de la noche y pagó 1231.23 dólares por un vuelo de ida hacia Florida, Estados Unidos.



Según los registros migratorios, el octogenario viajó a Florida en JetBlue Airways. Jorge Arnaldo Osorio Carrillo fue denunciado por el Ministerio Público, que solicitó su rápida detención.



Grave denuncia

En diálogo con RPP Noticias, la joven agredida recomendó a las mujeres no guardar silencio sobre casos similares. La universitaria de 18 años pudo grabar parte del acto y difundió el video en redes sociales. En las imágenes se ve claramente la cara del anciano, quien resta importancia a los reclamos de la joven e, incluso, la insta a denunciarlo. Al ser descubierto, el octogenario desciende rápidamente del vehículo ante la indiferencia del resto de pasajeros.



"Las mujeres no denuncian porque la mayoría de personas creen que exageramos, y no es así, no exageramos. Lo que han visto en el video es lo que pasa casi todos los días con distintas mujeres en cualquier región y en cualquier país y no deberíamos callarnos", dijo el martes en el programa Encendidos.