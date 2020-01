"Las mujeres no denuncian porque creen que exageramos", dice la joven víctima de hombre que se masturbó en bus

Este es el hombre que fue grabado mientras se masturbaba en un bus. | Fuente: Twitter PNP

La joven de 18 años, quien denunció a un hombre que se masturbó frente a ella en un bus en San Miguel, recomendó a las mujeres no guardar silencio sobre casos similares.

En diálogo telefónico con el programa Encendidos de RPP Noticias, la universitaria manifestó estar aún incómoda cada vez que recuerda el incidente.

"Las mujeres no denuncian porque la mayoría de personas creen que exageramos, y no es así, no exageramos. Lo que han visto en el video es lo que pasa casi todos los días con distintas mujeres en cualquier región y en cualquier país y no deberíamos callarnos", dijo.



La joven relató que un hecho parecido, también en un transporte público, le ocurrió cuando tenía 13 años. Es por eso que ahora tomó la decisión de grabar al hombre para tener una prueba para la denuncia y enfrentar el miedo a agresiones de este tipo.

Sin respaldo de los pasajeros

La universitaria agredida lamentó que al momento de gritarle al hombre por estar masturbándose a su lado no tuvo el apoyo de la mayoría de pasajeros del bus de transporte. Resaltó que las mujeres a bordo de la unidad también reprendieron al sujeto, pero no los hombres.

"Le abrieron la puerta luego de tocar varias veces el timbre, se quedó ahí parado y decía 'me confundí y me equivoqué', ¿en qué se va a confundir? no entiendo", indicó la joven.

Asimismo, lamentó que tras los actos indecorosos del hombre mayor ningún pasajero se acercó a solidarizarse o preguntarle cómo estaba ella, a pesar que se encontraba temblando.