El ministro de Salud, Hernán Condori, fue recibido este lunes entre reclamos y críticas al sistema de salud durante su visita al Hospital de Emergencia de Ate Vitarte.

Un grupo de trabajadores del centro de salud exigía al titular del Minsa mejoras en las condiciones de atención y en la infraestructura. Sin embargo, pese a los reclamos, el personal denunció que fue encerrado para que sus quejas no fueran escuchadas.

"¡Tengo que salir! ¡Auxilio! ¡Han hechado llave, no me dejan salir. Tengo que salir!", grita una trabajadora del hospital en un video difundido por redes sociales.



En otro video se aprecia cómo los agentes de seguridad del Hospital de Emergencias de Ate no dan explicaciones del encierro y simplemente ignoran los gritos de los trabajadores.

Ministro invoca a unión de trabajadores

Ante el complicado panorama en el nosocomio, el ministro Hernán Condori ensayó un discurso invocando a la unión entre los trabajadores de salud.



"Acá somos hermanos, acá no podemos provocar el divisionismo, somos hermanos", señaló el titular del Minsa.

El ministro de Salud, Hernán Condori, llegó al Hospital de Emergencia de Ate en compañía del viceministro del sector Augusto Tarazona, el congresista de APP, Luis Picón, entre otros funcionarios.

