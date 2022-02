El ministro de Salud, Hernán Condori, anunció que el próximo miércoles 23 de febrero planteará en la sesión del Consejo de Ministros que se autorice el 100% de aforo en espacios cerrados y abiertos de todo el país. | Fuente: Andina

El médico epidemiólogo y exviceministro de Salud, Percy Minaya, calificó este lunes de "desafiante" la propuesta del ministro de Salud, Hernán Condori, de ampliar los aforos al 100 % en los establecimientos públicos cerrados y abiertos, ya que invita a analizar los sustentos para este planteamiento ante la pandemia de la COVID-19.

"Esta propuesta debe invitar a organizarnos, a tener los planes, a poder establecer las etapas en cada uno de los sectores, ya que no es que haya ninguna receta común entre los distintos lugares y aquellos espacios donde podremos tener mayores riesgos", dijo en entrevista con el programa Conexión de RPP.

Cifras positivas



Percy Minaya destacó que la propuesta de ampliar los aforos llega cuando hay una "sensación de seguridad" tras alcanzar casi 61 millones de vacunas aplicadas, la tercera dosis en el 69 % de adultos mayores y pacientes con condiciones crónicas, y una serie de indicadores que muestran que estamos en "franco descenso" de contagios.



"El índice de ocupación de camas es de 21 % en las camas COVID, 63 % de ocupación en las UCI y con una tendencia a la baja importante, porque a pesar de que una persona puede durar en UCI tres semanas, como promedio, estamos viendo que los casos van saliendo progresivamente", indicó.

"Hay una nueva normalidad"

El epidemiólogo argumentó que, con el pretexto de la reactivación económica, es necesario tener un balance entre una decisión de tipo administrativa y política y los criterios técnicos para ampliar el aforo al 100 %, que "no es automático".



"No basta tener los indicadores que he señalado, tenemos que organizar un proceso. Como todo esto puede tener también grandes desafíos como nuevas variantes que se aproximen. Tenemos que entender que hay una nueva normalidad donde hay que trabajar las cosas. Los aforos al 100 % no son los mismos aforos 100 % prepandemia, que los de postpandemia", aclaró.



Además, Percy Minaya sostuvo que, por más de tener la voluntad para establecer aforos al 100 %, es necesario adecuaciones en todos los lugares que garanticen ambientes ventilados, muy buenas coberturas y la vigilancia epidemiológica y genómica.



