Alrededor de 36 carpas se han ubicado al exterior del Hospital. | Fuente: RPP Noticias

Desde inicios de la pandemia, familias viajan a Lima para que sus hijos puedan ser atendidos en el Hospital del Niño. Sin embargo, muchos de ellos tienen que acampar en los exteriores del nosocomio puesto que no tienen un lugar en donde quedarse en la capital y muchos de ellos no cuentan con recursos económicos para poder pagar un hospedaje.

Tal es el caso de July Villareal. Ella llegó con su familia hace tres días a Lima desde Paita, Piura. Su hija de ocho años sufre de polimatrixoma: un tumor benigno que se le ubicó en el antebrazo y requiere de operación.

Ella cuenta a RPP Noticias que hace tres días fue atendida, pero de manera virtual y espera que pueda ser vista de forma física. Sin embargo, ha visto que hay padres que aguardan hasta siete meses afuera y ahora la abruma la incertidumbre.

“Veo a tanta gente que tiene 6 o 7 meses esperando y yo solo llevo aquí tres días. Yo vengo de Paita y el pasaje ida y vuelta está 120 soles. Uno hace el sacrificio para venir, no tiene familia, no tiene dónde bañarse o me cobran por eso 3 soles. Mi niña está pequeña y la expongo a tanto contagio. En Paita los mismos doctores nos piden que vengamos porque allá no hacen lo que necesitan”, cuenta.

Una historia que se repite

Desde inicios de la pandemia, familiares viajan hasta Lima para que sus hijos puedan ser atendidos y culminen los tratamientos que tenían pendientes.

Muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos para poder hospedarse, por lo que consiguen una carpa y se instalan en los exteriores del nosocomio.

Estas personas hicieron un llamado de ayuda, ya que viven de la caridad de los vecinos, que les comparten agua y alimentos. También pidieron un trabajo, a fin de tener ingresos para comprar alimentos y medicamentos para sus parientes internados.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: