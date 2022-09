Hospital Arzobispo Loayza | Fuente: Andina

Una paciente oncológica denunció que el equipo de mamografía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se encuentra inhabilitado desde hace meses y que posiblemente vuelva a estar operativo recién en octubre de 2022. Así informó Pilar García, quien, además, precisó que la única justificación que le dieron en el centro médico es que al mamógrafo le falta una pieza.

"La mamografía y la ecografía me dicen que no la sacan desde hace meses porque el mamógrafo está malogrado desde hace muchos meses y están a la espera de que llegue una pieza. Yo no sé cuándo llegará esa pieza. Hace un momento me he acercado y me han dicho que puede ser que en octubre ya traigan esa pieza y arreglen la máquina", reveló en La Rotativa del Aire de RPP.

En respuesta, Cecilia Ortiz, jefa del departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mencionó que se trataría de un malentendido, pues el mamógrafo habría estado en funcionamiento hasta el último 31 de agosto.

"Creo que ha habido una mala información respecto a lo de la mamografía. Hasta el 31 por la tarde se atendieron las pacientes citadas para maografía y ecografía. A partir de setiembre se ha suspendido este servicio porque el Programa de Creación de Redes Integradas en Salud (PCRIS) ha adjudicado al departamento de diagnóstico por imágenes un mamógrafo digital por tomosíntesis 3D y los trabajos de preinstalación e instalación tomará unos cuantos días a partir de hoy". aseveró.

Sin embargo, Pilar García precisó que tiene la orden de mamografía desde inicios de agosto. Incluso mostró una fotografía del hospital que indicaba que no se realizarían este tipo de exámenes todo el mes de setiembre y octubre por mantenimiento.

"Voy a coordinar quién fue la persona que puso ese letrero porque yo no he autorizado ningún letrero de ese tipo(...). Ha habido mala información. Es lamentable. Lo siento mucho por la paciente. Yo aquí estoy todos los días y soy accesible a cualquier queja y cuando trato de solucionar algún problema lo soluciono", replicó Ortiz.

Finalmente, la jefa del departamento de diagnóstico se comprometió a atender a la paciente oncológica y aseguró que en un máximo de cinco días se habilitará la sala de mamografía.

"Debido a la circunstancias, se ha previsto que en tres días pondremos en otra sala el mamógrafo antiguo que todavía está operativo para poder atender a los pacientes. En cinco días; es decir, la próxima semana ya estaríamos citando las mamografías para los pacientes", culminó.