SJL: delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para robar en vivienda de ancianos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP recuperó S/5 620 y $580 que serían producto de los robos ejecutados. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un grupo de delincuentes se hizo pasar por trabajadores de Sedapal para ingresar a una vivienda de una pareja de adultos mayores y robarles sus pertenencias, en la avenida Malecón Checa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los sujetos fueron reducidos y capturados por efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Asimismo, responden a los nombres de Raúl Loayza (44), Jonathan Chuquipiondo (34), José Matienzo Paúcar (46) y Rolando Ramírez Ramos (25). De acuerdo con la información de la PNP, todos registran antecedentes policiales.

“Los agraviados serían una pareja de ancianos que por su edad fácilmente pueden ser engañados y, de esa manera, ellos [los delincuentes] han sorprendido al ingresar a su domicilio haciéndose pasar como trabajadores de Sedapal presentando un fotocheck; sin embargo, ellos no son trabajadores de Sedapal”, señaló Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, a RPP.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, la banda delincuencial operaba en diversos distritos de Lima. Sus víctimas eran principalmente adultos mayores y niños, a quienes engañaban fácilmente para acceder a sus viviendas y apoderarse de sus bienes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Bienes incautados

En el operativo, la PNP incautó el vehículo que utilizaban para cometer sus actos ilícitos. Además, recuperó S/5 620 y $580 que serían producto de los robos ejecutados.

En este contexto, el coronel Rojas Tipto exhortó a la ciudadanía a no abrir la puerta a desconocidos si no se ha solicitado un servicio de mantenimiento. Asimismo, ante cualquier sospecha, instó a la población a llamar de inmediato a la Policía.

Objetos incautados por la PNP. | Fuente: RPP