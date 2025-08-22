Últimas Noticias
SJL: delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para robar en vivienda de ancianos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La Policía capturó a cuatro sujetos que, haciéndose pasar por trabajadores de Sedapal, engañaban a adultos mayores y niños para ingresar a sus viviendas y robarles sus pertenencias en distintos distritos de Lima.

Policiales
La PNP recuperó S/5 620 y $580 que serían producto de los robos ejecutados.
La PNP recuperó S/5 620 y $580 que serían producto de los robos ejecutados. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un grupo de delincuentes se hizo pasar por trabajadores de Sedapal para ingresar a una vivienda de una pareja de adultos mayores y robarles sus pertenencias, en la avenida Malecón Checa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los sujetos fueron reducidos y capturados por efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Asimismo, responden a los nombres de Raúl Loayza (44), Jonathan Chuquipiondo (34), José Matienzo Paúcar (46) y Rolando Ramírez Ramos (25). De acuerdo con la información de la PNP, todos registran antecedentes policiales.

“Los agraviados serían una pareja de ancianos que por su edad fácilmente pueden ser engañados y, de esa manera, ellos [los delincuentes] han sorprendido al ingresar a su domicilio haciéndose pasar como trabajadores de Sedapal presentando un fotocheck; sin embargo, ellos no son trabajadores de Sedapal”, señaló Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, a RPP.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, la banda delincuencial operaba en diversos distritos de Lima. Sus víctimas eran principalmente adultos mayores y niños, a quienes engañaban fácilmente para acceder a sus viviendas y apoderarse de sus bienes.

Bienes incautados

En el operativo, la PNP incautó el vehículo que utilizaban para cometer sus actos ilícitos. Además, recuperó S/5 620 y $580 que serían producto de los robos ejecutados.

En este contexto, el coronel Rojas Tipto exhortó a la ciudadanía a no abrir la puerta a desconocidos si no se ha solicitado un servicio de mantenimiento. Asimismo, ante cualquier sospecha, instó a la población a llamar de inmediato a la Policía.

Objetos incautados por la PNP.
Objetos incautados por la PNP. | Fuente: RPP

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
