Preocupación y desconcierto: decenas de familias pasaron la noche en la calle ante incendio fuera de control

Este es el panorama en las inmediaciones del incendio en Barrios Altos. | Fuente: RPP

Los bomberos continúan atendiendo, por más de 12 horas, el gran incendio desatado en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Al cierre de esta nota, las llamas han alcanzado cuatro edificios y se teme que continúe avanzando, hasta afectar viviendas aledañas.

Ante esta situación, decenas de familias han pasado la noche en la calle, por temor a que el fuego alcance a sus viviendas, constató un equipo de RPP en un recorrido por las inmediaciones de la zona de emergencia.

“Yo no he perdido nada, todavía, mi casa está acá en la mitad de la quinta. Estamos esperando, nomás. Que Dios no quiera que colapse para el lado de nosotros y se pueda chispear, como dicen los bomberos” comentó una mujer.

“Nosotros no hemos ubicado aquí (afuera de la quinta), porque tenemos miedo que también entren personas de lo ajeno. Todas nuestras cosas están ahí, no hemos sacado nada, señorita”, agregó.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en la zona, con policías y serenos, a fin de evitar posibles saqueos.

Cabe destacar que nuestra reportera informó que personas solidarias han llegado a la zona de emergencia, para brindar desayunos y agua a los vecinos afectados por el incendio.



Incendio fuera de control

En tanto, más de 50 unidades del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando por más de 12 horas, para intentar controlar el incendio desatado en el Cercado de Lima.

El fuego inició en un almacén clandestino de la zona de Barrios Altos y rápidamente consumió el predio. Durante la madrugada, el fuego ha afectado hasta cuatro edificios, donde también funcionaban almacenes, y algunas viviendas de una quinta aledaña.

El Cuerpo de Bomberos ha catalogado el incendio como de Código 4, que involucra una tragedia local, comparable a la ocurrida en Mesa Redonda de diciembre de 2001.