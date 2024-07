Padre de joven que murió dentro de colectivo por explosión de balón de gas de helio pide sanción para responsables

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Quispe, padre de la joven que falleció por la explosión de un balón de helio en una miniván, dijo en RPP que todavía desconoce quién era el dueño del objeto pues había otros pasajeros en el colectivo que recorría Lima Norte.

El padre de familia también indicó que se sospecha que el conductor de este miniván podría haber hecho un servicio particular de traslado del balón de helio.

“Es una suposición de que hayan podido alterar la escena, porque nunca se encontró el tanque de helio. No sabemos quién estaba trasportando eso, porque mi hija no era la única pasajera, había tres personas que venían en esa movilidad. […] Al chofer se lo han llevado a la comisaría y está detenido. Nunca he tenido contacto con él”, dijo el señor Juan Quispe a RPP.

Lima Independencia: Padre de joven que murió por explosión dentro de colectivo pide sanción para responsables [VIDEO]

Conductor detenido

Algunos pasajeros narraron que el balón de helio no iba dentro del miniván, junto a los usuarios, sino que estaba atado a la parte posterior del vehículo, muy cerca a la puerta de atrás.

La familia de Diana Jenifer Quispe Ochoa acudió a la Morgue de Lima para el retiro del cuerpo de la joven universitaria, mientras que el conductor del miniván, identificado como Luis Stewart Vivas, de 41 años, se encuentra detenido en una comisaría de Lima Norte.

Este jueves, un miniván explosionó en plena vía pública causando la muerte de Diana Jenifer Quispe Ochoa, una estudiante universitaria de 26 años, que había realizado compras de productos escolares para ser vendidos en su negocio familiar, según la Policía Nacional.

Según testigos, en el vehículo, que funcionaba como colectivo, viajaban cuatro personas, quienes se vieron afectadas por el estallido en la parte trasera de la combi.