“Nunca me atienden, me siento mal”: mujer con cáncer de mama espera ser operada desde hace dos meses

Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Marcelina Véliz Palomino (51), paciente con cáncer de mama, denunció que está esperando ser operada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) desde hace dos meses.

A través del Rotafono, la mujer contó que, debido al mal que padece, los doctores le han dicho que necesita ser intervenida quirúrgicamente para extirparle el seno izquierdo y así evitar que la enfermedad siga avanzando.

“Me dan una cita, vengo y me dicen ‘Espera’. De nuevo, me dan otra cita y me dicen ‘Espera’. Y nunca me atienden. Me siento mal”, manifestó la señora.

“Yo tengo cáncer maligno en el seno y me van a sacar todo el seno, me dijo el doctor. Tenía por eso hacerme la cirugía ya, pero hasta ahora no me atienden”, añadió.

Pedido al INEN

La paciente hizo un llamado a las autoridades del INEN a atender su caso con urgencia, ya que teme que el mal siga avanzando y comprometa otros órganos.

Marcelina Véliz Palomino contó que actualmente vive con insoportables dolores en la espalda, que hasta no le permiten respirar con facilidad.

Incluso, denunció que hoy no quisieron atenderla por Emergencias, cuando acudió en busca de ayuda.



