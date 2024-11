Caos en Halloween: decenas de jóvenes treparon paredes para ingresar a una fiesta en Jesús María [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "No te dicen nada, no hay organizador", indicó una madre de familia

Los asistentes denunciaron que los organizadores de la fiesta de Halloween cerraron las puertas del establecimiento tras el ingreso de un primer grupo y dejaron en los exteriores a decenas de personas que sí pagaron sus entradas. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Gran desorden se registró en el ingreso a una fiesta de Halloween, en el Círculo Militar de la avenida Salaverry, en el distrito limeño de Jesús María. Desesperados por ingresar, varios jóvenes treparon las paredes del recinto, para poder acceder al evento, debido a que -aseguraron los afectados- las puertas se cerraron tras el ingreso de un primer grupo.

Padres de familia que acompañaron a sus hijos expresaron su malestar y denunciaron una mala organización del evento; debido a que, tras varias horas de espera, nadie les daba respuesta.

"Una desgracia de verdad. Desde principios de octubre están vendiendo (las entradas). Y ahorita no los quieren dejar entrar. He pagado treinta y cinco (soles) por cada una (entrada). Y ahora no pueden ingresar", indicó una madre de familia en los exteriores del Círculo Militar.

Jóvenes treparon paredes para ingresar a fiesta de Halloween | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

"No te dicen nada, no hay organizador ni nada. No hay nadie. El policía te dice cada cierto tiempo, te abren la puerta y tienes que empujar para entrar. Yo estoy desde las diez de la noche, no hay organización, todo el mundo se metía", agregó.

Aglomeración y congestión vehicular

Esta situación generó una aglomeración en el frontis de este centro de esparcimiento al punto de ocasionar una congestión vehicular en la avenida Salaverry con dirección al distrito de Magdalena del Mar, indicó nuestra reportera.

Finalmente, ante las quejas, los organizadores de la fiesta de Halloween abrieron las puertas, ocasionando una avalancha humana para ingresar a dicho evento.