Jennifer Garner recreó su look de 'Si yo tuviera 30' para celebrar Halloween

Una de las primeras actrices de Hollywood en revelar su traje de Halloween fue la actriz Jennifer Garner. A través de sus redes sociales, la famosa artista compartió un video donde se transformó en Jenna Rink, su personaje en Si yo tuviera 30.

A parte de ser un disfraz, también quiso celebrar los 20 años de estreno de la cinta que protagonizó junto a Mark Ruffalo. Usando joyería y el icónico vestido hizo algunos cambios: preparó su rostro para el maquillaje, uso un gloss para los labios y, en vez de usar base, se puso retinol mostrando lo orgullosa que está de su edad. Además, no usó tacos sino zapatillas.

"Feliz 20 Halloween, Jenna Rink", escribió Jennifer Garner para acompañar su video. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus fanáticos resaltaron que los años no han pasado por ella.

"El vestido", "Icónica", "Y no has envejecido un solo día", "Estoy llorando, mi película favorita de todos los tiempos", "Este post me dio 100 años de vida", fueron solo algunos de ellos.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner recrearon el baile 'Thriller' de Si yo tuviera 30

En febrero de este año, el actor Mark Ruffalo fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama del Hollywood. La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos del coprotagonista de Poor Things; sin embargo, fue la actriz Jennifer Garner quien cautivó a la audiencia con un emotivo discurso, resaltando la amistad que une al intérprete.

El ambiente se vio realzado cuando, al subir al podio, Garner y Ruffalo compartieron risas y complicidad, incluso se animaron a recrear una parte de la icónica coreografía de Thriller de Michael Jackson, evocando así memorables escenas de su trabajo conjunto en la película Si yo tuviera 30, una comedia romántica que se estrenó en 2004.

"Me pregunto si intentó abandonar sus películas como lo hizo con las nuestras después del primer ensayo del baile de Thriller, donde Mark pasó de estar un poco sorprendido de que tuviéramos que hacer esto a estar inquieto, a estar en un silencio sepulcral... Qué suerte tenemos de haber aparecido en una película en la que los niños todavía se disfrazan para Halloween", dijo Garner en su discurso.

