Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

JNE declaró fundado la vacancia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco

JNE declaró fundado la vacancia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco
JNE declaró fundado la vacancia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Velasco Huamán asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales de 2022 por el partido Alianza Para el Progreso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este martes fundada la vacancia presentada contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, acusado por una ciudadana de presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la piscina municipal. 

Velasco Huamán asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales de 2022 por el partido Alianza Para el Progreso. Su puesto será ocupado por el teniente alcalde, Richard Cortez.

Velasco Huamán era acusado de haber cedido el predio municipal a un empresario identificado como Edgardo Merino, para que este maneje una academia de natación. 

Todo esto sin la aprobación del Consejo conforme lo ordena el artículo 66° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Como parte del proceso se recopiló información de los vecinos del distrito, quienes pagaron al empresario a través del aplicativo Yape para inscibirse en la academia.

Desde la Municipalidad indicaron que la transferencia nunca llegó a realizarse. Asimismo, se conoció que el empresario devolvió el dinero recibido. 

Ante esta situación, se impulsó una denuncia por presunto uso indebido de bienes municipales. 

Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
JNE Chorrillos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA