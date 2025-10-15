Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Escolar muere ahogado durante sesión de fotos de promoción en playa Agua Dulce

Investigan muerte de escolar que se ahogó durante sesión de fotos en playa Agua Dulce
Testigos indicaron que otros dos estudiantes también fueron sorprendidos y arrastrados por la corriente. Ellos lograron ser rescatados a tiempo por los serenos del distrito. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El estudiante de 17 años falleció luego de ser arrastrado por una ola junto con otros dos compañeros, quienes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:30

Un escolar de 17 años falleció tras ahogarse mientras participaba de una sesión de fotos junto con compañeros de su promoción en la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Según información preliminar, el menor, quien cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Aichi Nagoya de Ate Vitarte, fue arrastrado por una fuerte ola y permaneció dentro del agua por varios minutos antes de ser rescatado.

Testigos indicaron que otros dos estudiantes también fueron sorprendidos y arrastrados por la corriente. Ellos lograron ser rescatados a tiempo por los serenos del distrito, quienes les practicaron los primeros auxilios en la orilla.

Hasta el lugar llegó personal médico que pudo estabilizar a estos dos jóvenes, siendo trasladados junto con la víctima al Hospital Casimiro Ulloa. De este último, solo se certificó su deceso.

No hubo presencia de personal escolar en actividad

Los escolares se encontraban acompañados por algunos padres de familia. Además, se supo que no había presencia de personal del colegio, pues la actividad no era oficial ni era organizada por la institución educativa.

Se supo que tras ser llevados al nosocomio, uno de los menores fue estabilizado y recibió el alta médica, mientras que el otro permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), bajo observación constante.

En tanto, a través de un comunicado oficial, el colegio Aichi Nagoya lamentó la pérdida del estudiante, extendiendo sus condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad educativa en general.

Te recomendamos

Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Agua Dulce Chorrillos Ate

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA