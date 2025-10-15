Escolar muere ahogado durante sesión de fotos de promoción en playa Agua Dulce

El estudiante de 17 años falleció luego de ser arrastrado por una ola junto con otros dos compañeros, quienes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

Un escolar de 17 años falleció tras ahogarse mientras participaba de una sesión de fotos junto con compañeros de su promoción en la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Según información preliminar, el menor, quien cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Aichi Nagoya de Ate Vitarte, fue arrastrado por una fuerte ola y permaneció dentro del agua por varios minutos antes de ser rescatado.

Testigos indicaron que otros dos estudiantes también fueron sorprendidos y arrastrados por la corriente. Ellos lograron ser rescatados a tiempo por los serenos del distrito, quienes les practicaron los primeros auxilios en la orilla.

Hasta el lugar llegó personal médico que pudo estabilizar a estos dos jóvenes, siendo trasladados junto con la víctima al Hospital Casimiro Ulloa. De este último, solo se certificó su deceso.

No hubo presencia de personal escolar en actividad

Los escolares se encontraban acompañados por algunos padres de familia. Además, se supo que no había presencia de personal del colegio, pues la actividad no era oficial ni era organizada por la institución educativa.

Se supo que tras ser llevados al nosocomio, uno de los menores fue estabilizado y recibió el alta médica, mientras que el otro permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), bajo observación constante.

En tanto, a través de un comunicado oficial, el colegio Aichi Nagoya lamentó la pérdida del estudiante, extendiendo sus condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad educativa en general.