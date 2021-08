Jorge Muñoz afirmó que las rondas campesinas 'en muchos aspectos se han coludido con actividades ilícitas'. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, advirtió este viernes que la implementación de rondas urbanas para la lucha contra la inseguridad ciudadana podría terminar en colectivos armados utilizados para fines políticos.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Muñoz expresó también su preocupación por la falta de legalidad de la propuesta de la implementación de rondas campesinas, tal como lo plantea el presidente Pedro Castillo.



"Hay una serie de vicios tanto constitucionales como legales, pero lo que más nos preocupa es que se estén armando colectivos que pueden ser utilizados para fines políticos, extorsivos, espionaje, como se ha dado en otros países. Esto pasa en Venezuela, hay colectivos chavistas (...) son armados para justamente, en el caso de Venezuela, defender la revolución, eso es algo que advertimos, no debe y puede pasar en el Perú", dijo.



"No traer forzadamente a rondas"

Jorge Muñoz argumentó que la implementación de las rondas urbanas debilitaría la figura de la Policía Nacional del Perú, la cual debe ser fortalecida, para atender "necesidades y deficiencias".



"Por esa razón, nosotros le hemos enviado el día de ayer una carta muy alturada al Presidente de la República diciéndole queremos tener este diálogo. Hemos señalado ahí dos aspectos, que cualquier acción desde el Gobierno debe respetar la Constitución y también las leyes", indicó.

Si bien Jorge Muñoz reconoció la labor de las rondas campesinas en la lucha contra Sendero Luminoso, también afirmó que estos grupos "en muchos aspectos se han coludido con actividades ilícitas", como el narcotráfrico entre otros.



"No siempre han sido existosas como lo fueron en la lucha contra el terrorismo, trasladar eso a una ciudad, a una zona urbana, no tiene mucho sentido en la medida que en esta zona urbana, que podría ser la capital, existe Policía Nacional y existe Serenazgo, que hay que fortalecer y reforzar, sin duda que sí, pero no traer forzadamente a rondas que tienen una visión consuetudinaria que hay que respetar, pero que no se puede forzar", expresó.

