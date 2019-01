Jorge Muñoz tras reunión con Martín Vizcarra: “Me dijo ‘plata hay, solo hay que saber utilizarla’”

Jorge Muñoz precisó que se trabajará de la forma más rápida para llegar a los Juegos Panamericanos el próximo mes de julio. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, brindó detalles sobre la reunión que mantuvo este viernes con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Tal y como señaló meses atrás, el burgomaestre precisó que uno de los problemas que tenía cuando asumió el municipio era el del presupuesto. Sin embargo, indicó que el mandatario le ha dado tranquilidad al respecto.

"Me dijo: plata hay, hay que saber plantear las cosas y saber utilizar este dinero que no se ha usado bien", señaló en RPP esta mañana. Sin embargo, aclaró que su gestión se reconocerá por ser ahorrativa.

"Vamos a tener que ser creativos, austeros", agregó. Sobre los Juegos Panamericanos, que se encuentran próximos a realizarse (26 de julio al 11 de agosto), indicó que aún hay obras que no se han realizado.

"Las sedes están en mantenimiento, no es ningún secreto que las obras han comenzado tardíamente y no se licitaron. Ayer estuvimos con los ministros de Transportes y Vivienda para prever y ver qué medidas tenemos que tomar, porque hay avenidas y calles que no han comenzado a ser intervenidas", precisó.

Aniego en SJL

El alcalde evitó indicar quiénes eran los responsables de la inundación de aguas residuales en la urbanización Los Tusílagos en San Juan de Lurigancho.

"Hay que hacer una investigación profunda para saber quiénes son los responsables de esta situación y en el eventual caso que haya estado mal construida o con falta de mantenimiento tienen que pagar responsabilidad", comentó.

Sobre la situación actual en la zona señaló que ya no hay agua residual y se han removido ya el barro. "Ya se ha empezado con el proceso de fumigación y este debe continuar hoy, pero después hay que realizar un acompañamiento a las personas porque lo que han perdido y el daño es bastante grande", dijo.