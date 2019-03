Jorge Muñoz: Vamos a actuar para que la avenida Aviación sea transitable

"Felicito el trabajo realizado por el alcalde de La Victoria", dijo Jorge Muñoz. | Fuente: Foto: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo la noche de este lunes que se ejecutará un operativo en la avenida Aviación, en los alrededores de Gamarra, en el distrito de La Victoria.



"Vamos a actuar como corresponde. Hacer que sea una vía libre, transitable. Si la Policía no nos da el visto bueno y no nos acompaña no podemos actuar como deberíamos", comentó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Cientos de ambulantes que habían invadido las calles del emporio se trasladaron con sus mercancías a la avenida Aviación, luego de tres días de haber sido impedidos de ingresar al centro comercial.



Al ser consultado sobre las mafias dedicadas a cobrar cupos a comerciantes informales en la avenida Aviación, Jorge Muñoz señaló que la Policía Nacional está trabajando para identificarlas y capturarlas. "Lo que queremos es llevar el péndulo de la informalidad a la informalidad", manifestó.

El alcalde de Lima destacó, además, la labor que realiza el titular de la Municipalidad de La Victoria, George Forsyth, en la lucha contra el comercio informal y las mafias, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido como consecuencia de las medidas tomadas para reorganizar el emporio textil.



"Felicito el trabajo realizado por el alcalde de La Victoria. Felicito también lo que ha hecho la Policía Nacional y a todos los que están involucrados", agregó Jorge Muñoz.

Días atrás George Forsyth aclaró que le corresponde a la Municipalidad de Lima desalojar a los ambulantes que se han trasladado a la avenida Aviación. "Al ser vías metropolitanas, le corresponde a Lima Metropolitana y venimos trabajando en conjunto. La Victoria va a avalar las acciones que realice allí el alcalde Jorge Muñoz", sostuvo.