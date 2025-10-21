José Jerí anuncia estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao desde esta medianoche por 30 días

Últimas Noticias
Gobierno oficializa estado de emergencia en Lima Metropolitana durante 30 días
Gobierno oficializa estado de emergencia en Lima Metropolitana durante 30 días | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

El mandatario no brindó detalles de cuáles serán las medidas, pero recalcó que inicia a las 00:00 horas.

El presidente José Jerí anunció en un breve mensaje a la Nación que esta medianoche se iniciará el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. Según lo asegurado por el mandatario, "pasamos de la defensiva a la ofensiva"; sin embargo, no brindó detalles adicionales.

"Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas en Lima Metropolitana y el Callao y presenta un nuevo enfoque: Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos", expresó el mandatario.

Jerí enfatizó que "las guerras se ganan con acciones, no con palabras" y culminó con un potente "Viva el Perú". Su mensaje a la Nación apenas duró 45 segundos. 

Los detalles sobre este estado de emergencia saldrá publicado en las próximas horas en el diario oficial El Peruano. El Consejo de Ministros se reunió desde muy temprano para aprobar el decreto supremo de esta medida. 

Este decreto recogerá aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado e incluye un paquete de medidas urgentes orientadas a enfrentar con eficacia la criminalidad que afecta el país.

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Estado de emergencia José Jerí Lima Metropolitana Callao

