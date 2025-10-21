SMP: delincuentes balearon bus de la empresa Translicsa [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La unidad baleada fue trasladada a la Comisaría PNP de Pro para las pesquisas de ley. | Fuente: Difusión

Los transportistas siguen en la mira de la criminalidad. Esta vez, un bus de la empresa Translicsa fue atacado a balazos por sujetos armados en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

La unidad se encontraba estacionada en la avenida Los Eucaliptos, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los desconocidos sacaron sus armas y realizaron varios disparos contra el bus, sin importarles que dentro se encontraba el chofer.

Perpetrado el ataque, los bandidos escaparon raudamente con rumbo desconocido. Afortunadamente, el chofer del bus -identificado como Gregorio Quiclla Honorio- resultó ileso, por lo que condujo hasta el terminal de la empresa, para posteriormente asentar la denuncia ante la Policía Nacional.



Peritos encontraron hasta siete casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: Difusión

Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP de Pro llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta siete casquillos de bala.

Las investigaciones determinaron que los delincuentes realizaron disparos contra la parte baja del bus, por lo que se presume que su intención no era asesinar al conductor.

Sin embargo, todo apunta que este ataque buscaba amedrentar a la empresa, a fin de que acceda al pago de cupos extorsivos.

Cabe mencionar que este no es el primer ataque que sufren transportistas de la empresa Translicsa. En abril pasado, un chofer resultó herido en un ataque armado perpetrado en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Eucaliptos, en SMP.

