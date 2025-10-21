Últimas Noticias
SMP: delincuentes balearon bus de la empresa Translicsa [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos sujetos armados interceptaron la unidad y realizaron hasta siete disparos. Todo apunta a un amedrentamiento como parte de un caso de extorsión.

Policiales
00:00 · 00:51
La unidad baleada fue trasladada a la Comisaría PNP de Pro para las pesquisas de ley. | Fuente: Difusión

Los transportistas siguen en la mira de la criminalidad. Esta vez, un bus de la empresa Translicsa fue atacado a balazos por sujetos armados en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

La unidad se encontraba estacionada en la avenida Los Eucaliptos, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los desconocidos sacaron sus armas y realizaron varios disparos contra el bus, sin importarles que dentro se encontraba el chofer.

Perpetrado el ataque, los bandidos escaparon raudamente con rumbo desconocido. Afortunadamente, el chofer del bus -identificado como Gregorio Quiclla Honorio- resultó ileso, por lo que condujo hasta el terminal de la empresa, para posteriormente asentar la denuncia ante la Policía Nacional.

SMP
Peritos encontraron hasta siete casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: Difusión

Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP de Pro llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta siete casquillos de bala. 

Las investigaciones determinaron que los delincuentes realizaron disparos contra la parte baja del bus, por lo que se presume que su intención no era asesinar al conductor.

Sin embargo, todo apunta que este ataque buscaba amedrentar a la empresa, a fin de que acceda al pago de cupos extorsivos.

Cabe mencionar que este no es el primer ataque que sufren transportistas de la empresa Translicsa. En abril pasado, un chofer resultó herido en un ataque armado perpetrado en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Eucaliptos, en SMP.

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

