La joven dijo que no recibió ningún tipo de información cuando llegó al aeropuerto (Imagen referencial). | Fuente: Andina

Fabiola Bazán, una joven que llegó el domingo de Madrid en un vuelo con escala en Sao Paulo denunció que no ha recibido ningún tipo de control por parte de las autoridades sanitarias, ni cuando llamó al 113, pese a que presenta los síntomas del COVID-19.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, la joven comentó que llegó el domingo de Sao Paulo y que cuando bajó del avión, no pasó la cuarentena que debían pasar los pasajeros de vuelos de Europa. Agregó que nadie en Migraciones ni en el módulo del MINSA dentro del aeropuerto la atendió y pudo irse a casa sin mayor control.

Agregó que desde el martes presentó los síntomas del nuevo coronavirus y que desde entonces ha llamado hasta en 7 oportunidades al 113, pero que no le respondieron y que solo tuvo atención por parte de un seguro particular que también la derivó al MINSA.

“Yo llegué a mi casa y llamé al MINSA, donde me aseguraron que estaba en una lista, porque era una paciente con riesgo. El día martes empeoré y llamé al seguro Pacífico, vinieron a verme me dejaron los medicamentos. Ellos me hicieron llenar un formato y una firma de un compromiso del MINSA y eso me dijo el señor que era para que vengan a hacerme el hisopado, pero nunca vinieron”, comentó.

MINSA le dijo que solo atienden a no asegurados

Bazán comentó que gracias a un familiar que vive en el extranjero, que se comunicó con personal del MINSA, logró recibir la llamada de una doctora, quien le dijo que no podrían atenderla debido a que ella contaba con seguro particular. Ante esta situación, consideró que el Gobierno está ofreciendo atención para los posibles contagiados, pero no precisan si esta será realizada a quienes cuenten seguros.

“Al 113 he llamado unas siete veces y estoy en cola, estoy en cola y en ningún momento me han dicho oye tú tienes seguro llama a EsSalud, llama otra área. Recién hoy a raíz de que una persona que está en el extranjero ha logrado comunicarse con alguien del MINSA que me ha llamado y e ha explicado cómo es el proceso”, dijo.

“Yo soy asegurada de EsSalud, y soy asegurada de EPS lo más grave es que esta señora del MINSA me ha dicho que Pacífico no están pasando información al MINSA. Entonces, lo más trágico, lo más complicado es haberme enterado que MINSA no está atendiendo a las personas que tienen seguro y eso es lo más grave”, agregó.

La joven, que pasa la cuarentena con una amiga con quien viajó, sostuvo que ha presentado tos y temperatura, pero no fiebre. Además, dijo que está a la espera de que alguna autoridad sanitaria atienda su situación y le permitan acceder a una prueba de descarte o confirmación del nuevo coronavirus.