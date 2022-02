Juliana Oxenford reveló que sufrió abuso sexual en tu etapa infantil. | Fuente: RPP Noticias

"No hagas mofa, no te burles de una agresión sexual. Menos si la víctima es una niña", fue la crítica de Juliana Oxenford a los comediantes Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, quienes llevaron a la broma el caso de abuso sexual que sufrió una menor que se desplazaba en un servicio de transporte público.

La periodista reveló un episodio de agresión sexual que sufrió en su etapa infantil. "Cuando tenía ocho años el tío más querido de mi familia me besaba en la boca, aprovechaba cualquier momento a solas para meterme la lengua y babosearme (si, así de nauseabundo). No dije nada", empezó escribiendo en su cuenta de Twitter.

"A los ocho años no sabía si eso que tanto me asustaba era abuso o lo hacía porque era 'su sobrina favorita'. Nadie me habló de la importancia de hablar. Cuando de adolescente decidí hacerlo, muchos no me creyeron. No pasó nada, el tiempo parecía haberlo borrado todo. Todo menos mi dolor", contó.

ENFRENTÓ A SU AGRESOR

Aunque no reveló el nombre de su tío, dijo que años más tarde tuvo la oportunidad de enfrentarlo. "De adolescente me lo volví a encontrar, le grité, lo odié mirándolo a los ojos y se burló de mi diciéndome que estaba 'delirando'. Este enfermo murió hace poco. Muchos lo lloraron, yo sentí un alivio", agregó.

Por si fuera poco, Oxenford se enteró que su agresor también era violento con otras mujeres y espera que su revelación sirva para que otras mujeres sepan la importancia de contar y denunciar todo aquello que el incomode, venga de quien venga.

"Por eso, escuchar a dos ignorantes burlándose del tema me remonta al pasado, me duele, reaviva mi herida. Hay que ser muy maldito para creer que la violencia sexual -en cualquiera de sus formas- puede convertirse en chiste", dijo la periodista antes de aclarar que no volverá a tocar más el tema.



¿QUÉ DEBE HACER UNA MENOR DE EDAD SI ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL?



Denunciar es el primer paso. Es importante ya que reportar un caso lo más pronto posible ayuda a las autoridades a recoger mayor información durante la investigación como identificar y ubicar al agresor.

De acuerdo a Mayra Ramos, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, un niño y adolescente deberían contar con una persona de confianza, como un familiar o un profesor, para reportar el momento traumático que ha pasado, principalmente si son niños pequeños.

Pero también una víctima, por ejemplo un adolescente, puede acercarse a la comisaría y presentar su caso. “Es importante que sepan que aún solos pueden acudir y que las autoridades están en la obligación de registrar esos casos”, sostiene Ramos.

No existen requisitos. La Defensoría del Pueblo también recalca que el proceso para denunciar un caso de violencia sexual es gratuito y no exige la presentación de algún documento.

Además de las comisarías, los menores de edad y sus familiares pueden informar sobre un caso a otras instancias como la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), el Centro de Emergencia Mujer (CEM), cualquier centro de salud y las instituciones educativas.

