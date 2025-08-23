Últimas Noticias
San Martín de Porres: delincuentes lanzan explosivo contra unidad de transporte público y hieren a conductor

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre.
El hecho se registró en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar qué tipo de artefacto fue utilizado en este ataque.

El conductor de una unidad de transporte público, tipo cúster, resultó gravemente herido tras ser atacado por delincuentes, quienes le lanzaron un artefacto explosivo mientras se encontraba en plena ruta con pasajeros a bordo.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El chofer de vehículo fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Testigos de lo ocurrido relataron el pánico que se desató tras el fuerte estruendo provocado por la explosión de lo que aparentemente sería una granada.

“Ha sonado como cuando se revienta una llanta, pero ha sido una granada. Se escuchó una explosión, había un herido en el suelo. Da miedo ya trabajar por acá”, señaló una señora a RPP.

Este nuevo episodio de violencia genera creciente preocupación entre los vecinos y usuarios del transporte público.
Este nuevo episodio de violencia genera creciente preocupación entre los vecinos y usuarios del transporte público | Fuente: RPP
Policiales
00:00 · 01:52

Policía investiga ataque

Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar qué tipo de artefacto fue utilizado en este ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este acto criminal.

San Martín de Porres Policía Nacional del Perú Inseguridad Ciudadana

