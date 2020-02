Hospital Nacional Cayetano Heredia | Fuente: Andina

La directora del Hospital Cayetano Heredia, Aída Cecilia Palacios Ramírez, admitió este lunes que en total tres niños contrajeron KPC, la bacteria multirresistente a los antibióticos, dentro de una misma sala de Pediatría del establecimiento de salud.

En enlace telefónico con el programa Encendidos de RPP Noticias, la doctora lamentó el caso del hijo de Evelyn Vergara , quien estaba hospitalizado por una patología neurológica, y confirmó que actualmente se encuentra "colonizado" con KPC.

"Cuando uno habla de colonización es que el paciente tiene la bacteria en su intestino pero no hace síntomas, no está comprometido su estado general (...) cuando uno encuentra un niño que está colonizado se le aisla para no contagiar a otros niños", aclaró.

"Aislados por protocolo"

RPP Noticias tuvo conocimiento que un niño de 13 años salió positivo con KPC y contagió al hijo de Evelyn Vergara al no aplicarle medidas de aislamiento cuando compartían la sala del hospital con otros niños.

Sin embargo, Palacios Ramírez precisó que cuando se sospechó de un menor de edad con la bacteria multirresistente, era necesario comprobar su estado con un estudio especial y por mientras no se podía separar a los otros niños porque son probables portadores.

"No los puedes sacar a otras áreas porque puedes contagiar a otros niños que están sanos", afirmó.

La directora del hospital explicó que actualmente el niño de 13 años, uno de cinco años y el hijo de siete años de Evelyn Vergara están aislados.

"En esa área hay un niño de trece años, uno de cinco años, y este niño que son pacientes crónicos que están aislados por protocolo, a este niño recién la semana pasada se la ha encontrado positivo por eso se le ha aislado con los otros dos", dijo.

"Hemos encontrado un brote de KPC"

De acuerdo a fuentes de RPP Noticias, actualmente se han registrado otros casos con KPC en el área de UCI Neonatal del Hospital Cayetano Heredia.

Al respecto, la doctora Aída Cecilia Palacios Ramírez no pudo precisar sobre esta información ya que señaló que UCI Neonatal queda en otro piso distinto al de Neonatología. Además, aprovechó para asegurar que la bacteria multirresistente es común en todos los hospitales.

"Hemos cerrado la UCI Neonatal con el corte porque la semana pasada hemos encontrado un brote de KPC", manifestó.

Asimismo, el jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Cayetano Heredia, Alejandro Álvarez, indicó que los casos de KPC en otras áreas no le compete, ya que él se centra en su unidad.