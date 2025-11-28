La Molina cerrará parte de la av. Javier Prado desde esta medianoche por la final de la Copa Libertadores

La Municipalidad de La Molina anunció un plan de desvios vehiculares en coordinación con la Policía Nacional. La final de la Libertadores inicia desde las 4:00 p. m. de este sábado en el Estadio Monumental U.

La Municipalidad de La Molina anunció el cierre de la avenida Javier Prado Este, a partir de la medianoche de este sábado, para permitir el libre tránsito de hinchas que verán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental U.

El municipio señaló que se ha dispuesto un plan de desvío vehicular en las inmediaciones del estadio, el cual estará vigente desde las 00:00 horas del sábado hasta que culmine el partido que disputarán Palmeiras y Flamengo, que sería alrededor de las 7 p.m. Las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Separadora Industrial, Ingenieros, La Fontana y Universidad.

La Policía Nacional desplegará 1 600 efectivos de diversas unidades especializadas, entre ellas el Escuadrón de Emergencia, la División de Tránsito, UDEX, SUAT, Policía Canina y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Las acciones contemplan apoyo en tránsito vehicular y seguridad vial en zonas de alta afluencia, con patrullaje conjunto en las áreas adyacentes y de influencia al estadio. Además, incluye fiscalización para evitar la venta de licor y control del estacionamiento en áreas prohibidas del distrito.

