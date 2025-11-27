Palmeiras vs. Flamengo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025?

A poco de la gloria. Y es que a la vuelta de la esquina tenemos el partido en el que Palmeiras va a jugar ante Flamengo, pactado por la gran final de la Copa Libertadores 2025.

En la previa contra Flamengo, el Palmeiras se embarcó a la capital peruana con una delegación que incluye a tres jugadores lesionados, el portero Weverton y los delanteros Paulinho y Lucas Evangelista, aunque solo el primero tiene posibilidades de jugar.

El conjunto verde de Sao Paulo viajó a Perú directamente desde Porto Alegre, tras chocar ante Gremio, en un partido en el que actuó con un equipo repleto de suplentes con el objetivo de preservar a los titulares para la decisión continental.

Pese a que el partido contra el 'tricolor' era decisivo y podía definir el título del Brasileirao, el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, dejó fuera del encuentro de Liga a once jugadores considerados titulares, para darle prioridad a la recuperación física antes del viaje.

¿Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a la final de la Copa Libertadores 2025?

El 'verdao' viene de perder 3-2 ante Gremio de Porto Alegre, mientras que el conocido como 'Mengao' llega de empatar a uno con Atlético Mineiro.

¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

CHEGAMOS A LIMA! AGORA É PELA #GLÓRIAETERNA! 💚



O #MaiorCampeãoDoBrasil desembarcou na capital peruana para a finalíssima da #Libertadores!



Confira todos os detalhes do Aeroporco na TV Palmeiras Sportingbet e vamos batalhar juntos, pois #TodosSomosUm! 💪🐷 ➤… pic.twitter.com/h4p0ToCEGD — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2025

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo en vivo por la final de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.



, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m. En España , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Flamengo vs Palmeirascomienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV en la final de Copa Libertadores 2025?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs Flamengo: alineaciones posibles

Palmeiras: Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; 'Flaco' López, Anderson y Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.

(Con información de EFE)