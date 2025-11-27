Palmeiras vs. Flamengo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025?

A poco de la gloria. Y es que a la vuelta de la esquina tenemos el partido en el que Palmeiras va a jugar ante Flamengo, pactado por la gran final de la Copa Libertadores 2025.
En la previa contra Flamengo, el Palmeiras se embarcó a la capital peruana con una delegación que incluye a tres jugadores lesionados, el portero Weverton y los delanteros Paulinho y Lucas Evangelista, aunque solo el primero tiene posibilidades de jugar.
El conjunto verde de Sao Paulo viajó a Perú directamente desde Porto Alegre, tras chocar ante Gremio, en un partido en el que actuó con un equipo repleto de suplentes con el objetivo de preservar a los titulares para la decisión continental.
Pese a que el partido contra el 'tricolor' era decisivo y podía definir el título del Brasileirao, el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, dejó fuera del encuentro de Liga a once jugadores considerados titulares, para darle prioridad a la recuperación física antes del viaje.
¿Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a la final de la Copa Libertadores 2025?
El 'verdao' viene de perder 3-2 ante Gremio de Porto Alegre, mientras que el conocido como 'Mengao' llega de empatar a uno con Atlético Mineiro.
¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?
El partido está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.
¿A qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo en vivo por la final de Copa Libertadores 2025?
- En Perú, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.
- En España, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Flamengo vs Palmeirascomienza a las 6:00 p.m.
¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV en la final de Copa Libertadores 2025?
El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Palmeiras vs Flamengo: alineaciones posibles
Palmeiras: Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; 'Flaco' López, Anderson y Vitor Roque.
Flamengo: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.
(Con información de EFE)