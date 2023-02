M | Fuente: RPP

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció este martes que su sector intervendrá el centro de salud San Cosme, en La Victoria, luego de que RPP Notocias difundiera la denuncia de falta de servicios higiénicos en el lugar.

"El centro de salud de San Cosme en estos momentos ha sido intervenido porque no le puede faltar servicios. Estos servicios no deben dejar de atenderse, ningún establecimiento del primer nivel de atención va a dejar de ser atendido", afirmó.

Rosa Gutiérrez precisó que S/ 840 millones se están distribuyendo para que cada Gerencia Regional de Salud o las Diris de Lima Metropolitana intervengan en el mejoramiento de centros.

Denuncia de pacientes

Más temprano, RPP Noticias reportó que los pacientes del centro de salud San Cosme en La Victoria se enfrentan al padecimiento de no tener servicios higiénicos a su disposición.

El centro de salud solo tiene un solo baño portátil que se encuentra fuera de servicio. Para atender sus necesidades, los pacientes deben ir al centro de salud mental comunitario de San Cosme, que se encuentra en local contiguo o buscar baños de alquiler en mercados cercanos.

"Es un horror, desde que se trasladó la posta acá. No hay baño, no hay agua, no hay una persona o vigilante que te diga señora forme su cola, porque no hay nada, es un desastre total", dijo Olivia Rivas una vecina de la zona y paciente del centro de salud.

