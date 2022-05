Operativo de PNP en La Victoria | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes a cuatro presuntos extorsionadores que se hacían pasar por personal de la Municipalidad de La Victoria para abordar a choferes en paraderos informales, ubicados en el cruce de la avenida Aviación con jirón San Cristóbal.

Los sujetos utilizaban armas de fuego, una réplica de pistola y un bate de beisbol para amenazar a los conductores que se negaban a pagar un cupo de S/ 5 diaros por ocupar los paraderos informales.

Las personas intervenidas fueron identificadas como Carlos Llaiqui Alvarado, Daniel Llaiqui Vásquez, Juan Vargas Santo y Aimos Mendoza Brañez. A ellos se les incautó unos fotocheck del área de transporte de la Municipalidad de La Victoria.

PNP detiene a banda de presuntos extorsionadores que se hacían pasar por personal municipal | Fuente: RPP

Sujetos tenían antecedentes por robo

El jefe del Divpol Centro 2, coronel PNP, Jorge Barboza, descartó que se trate de personal municipal e informó que estas personas tenían antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

"Esos fotocheck son falsos, ellos no son funcionarios, no trabajan para la Municipalidad (de La Victoria). Eso podemos descartar de plano, porque cuando encontramos las armas con las cuales amanezaban y ante las cuales los conductores accedían a sus pretensiones y con la advertencia de que si denunciaban ante la Policía, ellos iban a tomar represalias", indicó.

Además, el coronel PNP también detalló que se incautó a la banda una gran cantidad de monedas, producto del cobro de cupos a los choferes.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.