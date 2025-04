Regidor de La Victoria es acusado de recibir 10 000 soles para agilizar la obtención de una licencia de construcción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Félix Martín Flores Moreno, regidor de la Municipalidad de La Victoria, es acusado de recibir alrededor de S/10 000 para agilizar la obtención de una licencia de construcción para una obra.

Un testigo narró al programa Panorama que fue el mediador entre su vecino y el regidor para gestionar la licencia de construcción, asegurando que Flores Moreno recibió el monto para dicho trámite.

“Él se comprometió a sacarle una licencia de construcción a mi vecino. Le dijo que estaba en toda la facultad de hacer y que tenía conocidos en la Municipalidad de La Victoria. Y no cumplió su prometido desde marzo del 2024. Lo que pienso es que él no tenía ningún contacto”, declaró al dominical el testigo, quien denunció recibir presión de su vecino porque no le han devuelto el dinero.

Pide devolución de dinero

En esa línea, el testigo sostuvo que denunciará el hecho ante la Fiscalía, ya que, apuntó, la licencia no se llegó a dar. Panorama pudo constatar que el inmueble sin licencia ya ha sido multado por la municipalidad por justamente no tener el permiso legal para hacer funciones.

“Aló, Felix. Hoy día vino la madre de mi pata, ¿cuándo vas a solucionar el problema? La señora viene a hacer el problema. Lo que pasa es que ya lo multaron y el hombre me está reclamando a mí, porque le han puesto una multa. Trata de ayudarle, dale la mano y así baja la vaina para que no me esté jo****** a mí”, se escucha en un audio.

Además, en el audio se escucha a Félix Moreno, quien asegura que el vecino ya no quería la licencia y por eso estaría pidiendo la devolución de su dinero. Incluso, el programa informativo informó que el regidor envió dos cartas notariales al testigo, luego de que se difundiera el audio entre los vecinos del municipio.

“Me ha mandado dos cartas notariales que la dejaron debajo de mi puerta”, denunció.

Panorama buscó respuestas del propio regidor, que no brindó declaraciones sobre el hecho y solo atinó a pedir al reportero a acompañarlo a visualizar la situación del distrito.