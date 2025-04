Fiscalía dice que se liberó a intervenidos extranjeros porque pruebas presentadas por la PNP "eran insuficientes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público y el Poder Ejecutivo parecen protagonizar una nueva polémica desatada en los últimos días de esta semana y que, este domingo, ha tenido como escenario la red social X.

Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a través de dicha plataforma, compartió una nota periodística que señalaba que la Fiscalía liberó a 16 extranjeros capturados en Ate con armas y droga.

"A estas 'ineficiencias' me refiero pero, lo peor es el alto e irreparable costo social que ello demanda", escribió el premier acompañando su publicación, con lo que hizo alusión a declaraciones suyas pasadas.

El último viernes, Adrianzén respondió al pedido público que hizo la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que el Ejecutivo aumente el presupuesto para su institución. Sobre ello, el premier dijo no descartar la solicitud, pero pidió "demostrar eficiencia".

"Yo no descarto absolutamente nada, pero, para otorgar presupuesto a una entidad pública, se tiene que demostrar eficiencia", sostuvo. Además, criticó al Ministerio Público, entre otras cosas, por la forma en la que ejecutó su gasto público el año pasado.

"Con relación al presupuesto, el año pasado, ¿cuánto ejecutó el Ministerio Público de su presupuesto para inversiones? Revisen esa cifra y luego me dicen si tiene capacidad o no de ejecución eficiente. 4 % menos. ¿Cuánto dejaron de ejecutar es la gran pregunta?", cuestionó.

Fiscalía califica como "humo" el operativo policial realizado en Ate y señala a PNP por insuficiencia de pruebas

Respecto al caso aludido por el titular de la PCM, el Ministerio Público respondió también a través de la red social X, indicando que la liberación de los extranjeros detenidos respondió a una "falta de pruebas".

"Respecto a la liberación de extranjeros intervenidos por la Policía por, presuntamente, cometer diversos delitos, la fiscal Jessica Gomero, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, explicó en entrevista que los detenidos fueron puestos en libertad debido a la falta de pruebas", refirió la entidad.

"Tras ser puestos a disposición de la fiscalía, se verificó que los elementos presentados por la PNP eran insuficientes para sustentar una acusación", agregó.

En la entrevista aludida en la publicación del Ministerio Público, la fiscal Jessica Gomero calificó como "humo" para la prensa el operativo policial, que se realizó el último miércoles durante la madrugada.

"Mi despacho, luego de haber recibido y haber realizado diligencias necesarias, útiles y pertinentes durante ese tiempo en que han estado detenidas esas personas, evidenció que, prácticamente, este era un caso con una promoción en prensa tipo humo. Lo que querían vender, aparentemente, era humo", señaló.

La magistrada destacó que el operativo no solo se realizó sin presencia fiscal, sino que la sindicación que la policía hizo ante la prensa no se correspondía con los elementos consignados en el acta policial.

"Ha efectuado el personal policial, sin participación del Ministerio Público, este operativo, porque no se puede denominar de otra manera, porque ha sido con todo un despliegue de personal policial [...]. En todo operativo, necesariamente, debe participar el Ministerio Público, un representante, para efectos de garantizar todo lo que se pudiera suscitar, para efectos de acopiar las pruebas y no haya cuestionamientos posteriores, para efectos de garantizar las detenciones de todos los ciudadanos", explicó.

"Dentro de este edificio de 6 pisos, donde hay baños en común, es en el segundo nivel que se ubica un arma de fuego, una cacerina al costado del inodoro, y tres municiones. ¿Qué pasa? Que no solo han intervenido y detenido a las personas que están habitando en ese segundo piso, sino que han detenido a todos los varones de ese edificio, porque había también mujeres [...]. ¿Qué dice [la PNP]?: 'Habitan personas que formarían parte de una banda criminal Los gatilleros de Ache […], que se dedican a la micro comercialización de drogas, extorsión, sicariato y cobro de cupos en la zona rosa de Ate Vitarte'. Sin embargo, estas personas no han sido detenidas por este hecho, sino porque se halló en el baño del segundo piso un arma, por delitos totalmente distintos a los que se coloca en un inicio", agregó.

La fiscal también indicó que la cantidad de detenidos que le reportó la policía fue variando con el pasar de las horas.

"A mí, el mayor PNP González, de la Depincri Ate, me hizo saber que se detuvo a 6 personas, eso fue a las 8:44 a. m. Después de 6 horas que se había llevado a cabo la intervención, que ya se había salido al público, y que incluso la fiscal de turno ya había salido y entraba yo de turno, me llaman por teléfono […] de que hay 6 personas detenidas. Después de una hora, me llama el comandante de la comisaría y me dice que son 21; después de una hora, me dice que son 22; después como de dos horas resulta que no eran ni 21 ni 22 ni 6, sino 16 detenidos", enfatizó.

"Tendría yo que justificar, ante un juez, la razón por la que estas personas tendrían que estar privadas de su libertad, con un acta de hallazgo que dice que se encontró un revolver, una cacerina y tres municiones en un ambiente común que es utilizado por niños, adolescentes y también mujeres que nunca fueron detenidas. En ese edificio hay personas venezolanas y no podemos hacer discriminación. El Ministerio Público es defensor de la legalidad y de los derechos ciudadanos", puntualizó.