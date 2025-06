¿Cuáles fueron las deficiencias halladas en Larcomar que causaron su clausura temporal?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El centro comercial Larcomar fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de Miraflores tras una reciente inspección, en la que se encontraron "deficiencias" relacionadas con las condiciones de la infraestructura de las áreas comunes, tales como grietas en zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas e inadecuada implementación de medidas de seguridad, entre otras.

De igual manera, se dispuso revocar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de Defensa Civil del centro comercial que recibe, diariamente, a 10 mil usuarios.

En diálogo con RPP, Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización del municipio miraflorino, precisó que el seguimiento y monitoreo de las instalaciones de Larcomar se realizó semanas atrás, con lo cual ya se había advertido al centro comercial sobre temas de seguridad que causaron preocupación.

Así, detalló que una de las fallas fueron las grietas encontradas en las vigas que soportan la plataforma del mirador y en la zona del acantilado, las cuales no se habían observado en una inspección a principios de junio,

"Hay la posibilidad de que sean o están relacionadas con el sismo, y por eso es por lo que es legítimo que, en salvaguarda de la seguridad de las personas que asisten a Larcomar, podamos tener estudios pormenorizados y al detalle sobre este aspecto", manifestó.

Falta de señalización en algunas zonas

Asimismo, dijo que en la zona del sótano 3, es donde se encuentran ubicadas las vías de evacuación, principalmente las que dan a la zona del acantilado y también al cine, "no tienen aspersores, no hay una buena señalización y no están compartimentadas". De igual manera, las paredes en este espacio son de melamina, aumentando el riesgo en caso de incendios.

"Lo mínimo que se debería asegurar es que la ruta de evacuación del cine y de todas las zonas, centros o comercios que están en la zona del acantilado, sean seguras para que las personas salgan ilesas", explicó.

Apuntó también que otra deficiencia se halló en los sótanos 1 y 2 del establecimiento, los cuales funcionan como estacionamientos. En ellos, se constató "mucha presencia de humedad" y la ausencia de un pozo a tierra en equipos eléctricos como condensadores, a riesgo de que el personal o usuarios sufran descargas eléctricas.

"Lo que sigue es que Larcomar presente un nuevo expediente ITSE para poder volver a tener un certificado de Defensa Civil. Se va a evaluar, se va a hacer la verificación en campo y tiene que subsanar todas estas observaciones", sostuvo.