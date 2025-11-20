Últimas Noticias
Lima amaneció con intensa llovizna y sensación de frío en plena primavera [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Las calles de la ciudad amanecieron mojadas, por lo que se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

Un equipo de RPP realizó un recorrido por la ciudad esta mañana. | Fuente: RPP

La ciudad de Lima amaneció este jueves, 20 de noviembre, con una intensa llovizna, alta humedad y sensación de frío; condiciones ajenas a la estación de primavera en la que nos encontramos.

Un equipo de RPP recorrió esta mañana diversos distritos de la capital, constatando que las calles están mojadas debido a la copiosa garúa que ha caído durante la madrugada.

Ante esta situación, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones a desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

Al cierre de este informe, no ha habido un pronunciamiento oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre las causas de este inusual evento climático.

Alerta naranja en Lima y más regiones

Sin embargo, actualmente el Senamhi tiene activa una alerta naranja para la sierra de Lima y otras regiones del país, por descenso de temperatura nocturna “de moderada a fuerte intensidad”.

El organismo advirtió que el intenso frío -que en algunas zonas alcanzará los 14 grados bajo cero- estará acompañado de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h.

La alerta naranja estará activa hasta el jueves, 20 de noviembre, y abarca los departamentos ÁncashApurímacArequipaAyacuchoCuscoHuancavelicaHuánucoJunínLimaMoqueguaPascoPuno Tacna.

