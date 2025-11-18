Trujillo, bajo el agua: calles de la ciudad amanecieron inundadas tras fuertes lluvias [VIDEO]

Trujillo, bajo el agua. Diversas calles de la ciudad amanecieron inundadas tras las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada, informó el corresponsal de RPP en la región La Libertad.

Nuestro periodista indicó que diversas avenidas, como Mansiche -una de las más importante de la urbe-, se encuentran bajo el agua, lo que dificulta el tránsito vehicular y de los propios transeúntes.

Muchos ciudadanos utilizan los rompemuelles como puentes improvisados, para poder cruzar las calles. En tanto, debido a las calles anegadas, el tránsito es lento.

Las fuertes precipitaciones también han causado estragos en el Mercado La Hermelinda, el más grande de Trujillo, informó el periodista de RPP.

Los conductores y vecinos de Trujillo exhortaron a las autoridades a desplegar motobombas en los puntos más afectados, para poder retirar el agua estancada.

Cabe mencionar que, a través del Rotafono de RPP, vecinos del distrito Víctor Larco Herrera denunciaron que han sufrido un apagón desde la madrugada.



No se activaron quebradas

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que, pese a las intensas precipitaciones, no se ha reportado la activación de quebradas en la jurisdicción.

“Contamos con un equipo humano permanentemente desplegado y en coordinación con los gobiernos locales, quienes vienen informando de manera constante sobre la situación de las quebradas y zonas críticas”, refirió la institución en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja en La Libertad y otras regiones del centro y norte del país, debido a precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.

Esta advertencia estuvo activa hasta las 23:59 horas del lunes, 17 de noviembre; según consigna la página web del ente estatal.

