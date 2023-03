Lima Expresa sobre filtraciones en la vía de Evitamiento: "La estructura no está siendo afectada"

Desde el jueves se reportaron las filtraciones a la altura del puente Trujillo | Fuente: Lima Expresa

Las filtraciones que se dieron en uno de los muros de contención de la vía de Evitamiento no están afectando la estructura del mismo ni tampoco son rajaduras. Así lo informó Pablo Pascutini, director de Operaciones Lima Expresa, quien pidió tranquilidad a la población tras lo ocurrido en el puente Trujillo.

"La estructura no está siendo afectada. Son filtraciones normales que pueden llegar a tener una pared de concreto, pero no son rajaduras. Lo crítico sería que se encuentren las rajaduras, porque significa que la infraestructura sí está siendo afectada y eso sería otro problema. De cualquier manera, estamos dejando un equipo 7/24 en stand by en caso de que haya alguna otra filtración", comentó en entrevista al programa Tiempo real de RPP.

Pascutini explicó estas filtraciones pueden seguir apareciendo hasta que se sellen todos los puntos. Sin embargo, aclaró que no se dan en toda la vía de Evitamiento.

"El lugar se da específicamente en un punto donde por una caracteríctica que tiene un túnel en ese lugar, donde hay una viga, una traversa para reducir la velocidad del agua se está dando esta ola y hace que un poco se esté filtrando", explicó. Por otro lado, manifestó que el nivel del río está calmo y la situación está controlada. En ese sentido, señaló que el diseño de toda la zona de contención soporta unos 300 metros cúbicos por segundo.

El funcionario precisó también algunos detalles de lo que haría Lima Expresa en caso suceda algún desborde como lo ocurrido en el 2017.

"Nuestros procedimientos nos dicen que si llegamos a los 300 metros cúbicos es necesario cerrar el túnel. Cualquier desborde de agua que haya en la vía de Evitamiento los procedimientos son cerrarla y tomar las vías alternativas", añadió.

Las filtraciones se solucionaron

La noche de ayer, jueves, ciudadanos informaron que en la vía Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el Cercado de Lima, uno de los muros de contención presentaba filtraciones de agua del río Rímac, el cual, según Senamhi, aumentó su caudal a niveles de alerta.

En dicha parte de la vía de Evitamiento, se pudo registrar hasta 8 filtraciones. Sin embargo, a través de Twitter, la empresa que opera la concesión vial de la vía expresa Línea Amarilla indicó que había dado solución al problema.

En vísperas de la realización de dichos trabajos en el muro de contención, el alcalde del distrito del Rímac, Néstor de la Rosa, pidió que "se cierre de inmediato" dicha vía para evitar que los ciudadanos corran peligro.