Lima soporta llovizna, humedad e intensa sensación de frío: condiciones seguirán varios días más, según Senamhi

Las calles de Lima amanecieron mojadas.
Las calles de Lima amanecieron mojadas. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi explicó que estas condiciones climatológicas están influidas, principalmente, por la baja temperatura superficial del mar frente al litoral peruano y a la intensificación de los vientos del sur.

Lima amaneció este sábado, 6 de septiembre, con una copiosa garúa, altos niveles de humedad y una intensa sensación de frío; condiciones que se repetirán en los próximos días, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En un comunicado, el organismo informó que del 6 y el 12 de septiembre “se prevé un descenso de las temperaturas nocturnas en la costa norte y centro del país, abarcando desde Piura hasta Áncash”. 

“Este fenómeno estará acompañado de niebla, neblina y lloviznas ligeras, lo que incrementará la sensación de frío, sobre todo en las zonas más cercanas al litoral”, apuntó el Senamhi.

Este es el panorama en San Isidro.
Este es el panorama en San Isidro. | Fuente: Cortesía

¿A qué se deben estas condiciones climáticas?

El ente estatal detalló que estas condiciones climáticas están asociadas, principalmente, a la baja temperatura superficial del mar frente al litoral peruano y a la intensificación de los vientos del sur, “factores que generan mayor cobertura nubosa durante las noches y las madrugadas”. 

“Este escenario también favorecerá la presencia de mayor cobertura nubosa, niebla/neblina y llovizna ligera hacía horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana, en especial en zonas costeras”, se lee en el comunicado del Senamhi.

El organismo adelantó que durante estos días se prevén temperaturas mínimas entre 15 °C y 16 °C en Piura, valores nocturnos entre 12 °C y 15 °C en Lambayeque, mínimas entre 11 °C y 14 °C en La Libertad. Finalmente, en Áncash, las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 15 °C.

Incremento de viento en la costa

En paralelo, el Senamhi ha emitido una alerta amarilla por incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa peruana, aviso que estará activo desde este domingo, 7 de septiembre, hasta el próximo martes, 9 de septiembre.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó el organismo en su página web.

La alerta amarilla comprende las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

