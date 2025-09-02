Últimas Noticias
Friaje en Perú: fenómeno provocará lluvias, vientos y bajas temperaturas en varias regiones del país

El vigesimoprimer friaje del año ocurrirá entre el 5 y 7 de agosto.
El vigesimoprimer friaje del año ocurrirá entre el 5 y 7 de agosto. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que este evento climatológico generará precipitaciones, persistente cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo del vigesimoprimer friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones del país en los próximos días.

En un comunicado, el organismo informó que el evento meteorológico ingresará al territorio nacional en la madrugada del viernes, 5 de septiembre, y se mantendrá hasta el próximo domingo, 7 de septiembre.

Las zonas afectadas por el friaje serán golpeadas por intensas precipitaciones, persistente cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

“La masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del viernes 5 de septiembre y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte en los días siguientes”, indicó el Senamhi.

“Durante este evento, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día”, agregó.

Como parte del vigesimoprimer friaje del año, se prevé un descenso de la temperatura diurna, “con valores que oscilarán entre 20 °C y 28 °C, en la selva”.

“En cuanto a la temperatura nocturna, se estiman registros próximos a 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco”, añadió el Senamhi.

¿Qué es el friaje?

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.

