Un sismo de magnitud 4.4 se registró la tarde de este lunes en Barranca, provincia de Barranca, región Lima Provincias.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 05:08 p.m.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 60 kilómetros al oete de Barranca tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado III y IV en Barranca, dentro de la escala de Mercalli.

Último sismo

El último sismo reportado por el IGP fue uno de magnitud 3.7 en Arequipa. Su epicentro se localizó a 25 kilómetros al sureste de Atico, Caravelí. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 14 kilómetros.



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

IGP/CENSIS/RS 2022-0266

Fecha y Hora Local: 25/04/2022 17:04:58

Magnitud: 4.4

Profundidad: 39km

Latitud: -10.71

Longitud: -78.31

Intensidad: III-IV Barranca

Referencia: 60 km al O de Barranca, Barranca - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 25, 2022

