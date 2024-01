MTC llegó a "acuerdos preliminares" con MML para construcción de estación central de la Línea 2 del Metro

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Paul Pérez Reyes, informó este martes que tras una reunión con la Municipalidad de Lima llegaron a unos primeros acuerdos respecto al tema de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro.

Pérez Reyes señaló a los medios de comunicación que se compensará a los afectados por el cierre de las vías y que no se restringirán la circulación por la avenida Garcilaso de la Vega y el óvalo Grau.

"No se cerrará la avenida Garcilaso de la Vega, sino el cierre parcial de algunos carriles, pero seguirá operando la vía. La parte buena es que no habrá semáforos con lo cual va a poder fluir el transporte. No se cerrará el óvalo Grau como parte del acuerdo. La empresa, en línea con estos acuerdos, ha hecho un planteamiento de planes de desvío para las principales zonas de la ciudad", manifestó el titular del MTC.



Paul Pérez Reyes indicó que en los próximos días habrá una mesa de trabajo con la empresa concesionaria para diseñar el plan de desvíos y que los plazos se acorten lo máximo posible.

"Queremos plantear junto al concesionario la forma, aumentando los turnos de trabajo, reducir estos tiempos. Hemos llegado a un acuerdo en cuanto a las distintas medidas que van a permitir viabilizar la construcción de la estación 3", añadió.

El titular del MTC señaló que además se ha aprobado la construcción de siete vías rápidas metropolitanas, propuesta que ha impulsado el alcalde Rafael López Aliaga.

López Aliaga cuestionaba las obras

Rafael López Aliaga señaló durante una entrevista en Enfoque de los Sábados de RPP que, por el momento, no es necesaria la construcción de la Estación Central del tren subterráneo -que conectará con el Metropolitano-, porque los trabajos generarían una gran congestión vehicular y malestar entre los vecinos de este punto de la capital.

Según López Aliaga, el congestionamiento de la obra desviaría el tráfico vehicular, que viene desde Lima norte y Lima sur, por la avenida Washington.

“Respeto mucho la palabra de hombre, a mí me han enseñado a tener palabra. Le he dado la mano al ministro de Transportes y Comunicaciones. Llegamos a un acuerdo que la presidenta inaugure la estación Bolognesi, Arica… y que la estación central no es necesaria en este momento”, indicó.

El alcalde comentó que ha propuesto, únicamente para la construcción de la estación Central, ceder un espacio de las inmediaciones del parque de la Exposición, para que se realicen trabajos subterráneos “sin interrumpir el tráfico de arriba”.

“¿Cuál es el precio por el descomunal tráfico que quieren? Hay una ruta que es intervenir y construir la estación 13 desde abajo, sin interrumpir el tráfico de arriba. Hay métodos modernos, que es el método austriaco”, apuntó.