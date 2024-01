MTC se reunirá con la Municipalidad de Lima y concesionario por construcción de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el responsable del sector, Raúl Pérez Reyes, sostendrá el martes 16 de enero una reunión de trabajo con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sus equipos técnicos y representantes del concesionario a cargo de la construcción de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, a fin de mantener una coordinación estrecha que haga viable la ejecución de la obra.

A través de un comunicado, el MTC resaltó que la edificación de la estación Central es fundamental para el funcionamiento de la Línea 2, dado que “sin ella no se podrá poner en operación la Etapa 1B, tramo central de la Línea 2 que permite la continuidad entre la Etapa 1”, la cual se encuentra actualmente en servicio, y la Etapa 2, que está en fase de construcción.

Asimismo, indicó que el Consorcio Metro de Lima Línea 2, encargado de dicho proyecto, ha reducido los plazos de construcción de dos años a 13 meses; además, precisó que no se cortará la circulación vehicular de la avenida Garcilaso de la Vega, manteniendo dos carriles en ambos sentidos.

El MTC sostuvo, también, que el diseño de la estación se ha optimizado y compactado al máximo con el propósito “de no afectar nunca la circulación en el jirón Washington, en la avenida Paseo de la República y en el óvalo Grau”.

📌 Respecto a las informaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la construcción de la Estación Central de la Línea 2, el #MTC informa lo siguiente. pic.twitter.com/azsGahvtju — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) January 12, 2024

Rafael López Aliaga afirmó que la construcción de la Estación Central “no es necesaria por el momento”

Hace unos días, el burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, se refirió sobre la ordenanza N° 2590, la cual exige a la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro solicitar el permiso para la construcción de la Estación Central, en el cruce de la avenida Garcilaso de la Vega con Paseo Colón.

Durante una entrevista en Enfoque de los Sábados, la autoridad limeña señaló así que, por el momento, no es necesaria la construcción de la Estación Central del tren subterráneo -que conectará con el Metropolitano-, porque los trabajos generarían una gran congestión vehicular y malestar entre los vecinos de este punto de la capital.

Según López Aliaga, el congestionamiento de la obra desviaría el tráfico vehicular, que viene desde Lima norte y Lima sur, por la avenida Washington.

El burgomaestre reveló, también, que acordó verbalmente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, que la tuneladora de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao abra la estación en la avenida Bolognesi, para que continúe por la avenida Arica.

“Respeto mucho la palabra de hombre, a mí me han enseñado a tener palabra. Le he dado la mano al ministro de Transportes y Comunicaciones. Llegamos a un acuerdo que la presidenta inaugure la estación Bolognesi, Arica… y que la estación central no es necesaria en este momento”, indicó.

El también líder del partido Renovación Popular comentó que ha propuesto, únicamente para la construcción de la estación Central, ceder un espacio de las inmediaciones del parque de la Exposición, para que se realicen trabajos subterráneos “sin interrumpir el tráfico de arriba”.

“¿Cuál es el precio por el descomunal tráfico que quieren? Hay una ruta que es intervenir y construir la estación 13 desde abajo, sin interrumpir el tráfico de arriba. Hay métodos modernos, que es el método austriaco”, apuntó.