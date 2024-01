Los Olivos: dueño de una barbería hace huir a dos delincuentes a palazos luego de que asaltaran a sus clientes

El dueño de una barbería expulsó a palazos a dos delincuentes armados que atacaron su establecimiento, ubicado en la avenida Próceres de Huandoy, en el distrito limeño de Los Olivos. Esto debido a la frustración que tiene debido a los constantes asaltos a su negocio.

"Como anteriormente me habían robado, yo traje un palo como de bate (béisbol), no lo pensé dos veces y quise reventarle la cabeza (al delincuente), pero no le cayó, se escapó", expresó el dueño, quien no dio su nombre por seguridad.

Las cámaras de seguridad dentro de la barbería en Los Olivos registraron todo el asalto. Los dos sujetos entran haciéndose pasar como clientes, pero de pronto sacan sus armas para amedrentar a los clientes que habían en el negocio, quitándoles sus celulares y dinero en efectivo.

El video de lo sucedido ya está en posesión de la Policía Nacional y los rostros de estos delincuentes están plenamente identificados. Cabe destacar que en el momento en que el dueño ataca a los malhechores, uno de ellos intenta disparar, pero el arma, al parecer, no tenía balas.

Un muerto y un herido grave en ataque armado

Los Olivos vive momentos de constante inseguridad. El pasado jueves, un hombre murió y otro resultó gravemente herido en un ataque armado registrado en el jirón Francisco Cornejo, en la tercera etapa de la urbanización Villa Sol.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que las víctimas se desplazaban en una motocicleta, cuando fueron interceptadas por presuntos sicarios -también a bordo de una moto-, que les dispararon a sangre fría.

Fueron auténticos momentos de terror, ya que -según los vecinos y testigos- los atacantes dispararon varias veces contra sus objetivos.

Las víctimas fueron identificadas como Giancarlo Arnau Quispe (25) y Antony Otrera Chipana (28), que gravemente heridos fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales de la zona.